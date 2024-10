We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w związku z licznymi próbami dywersji na terytorium RP, wycofana została zgoda na funkcjonowanie Konsulatu Generalnego Rosji w Poznaniu. - Jeśli byśmy wydalili ambasadora, oni oczywiście zrobią to samo. Jeszcze do tego nie doszło, ale jeśli akty dywersji będą się powtarzały, nie można tego wykluczyć - oświadczył Radosław Sikorski.