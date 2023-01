"Człowiek kosmita". Usunął uszy, fragment nosa i palce

33-letni Francuz Anthony Loffredo od lat przechodzi przemianę, by "upodobnić się do kosmity". Do tej pory wytatuował niemal całe ciało, usunął uszy, fragment nosa czy kilka palców. A to nie koniec jego przemiany. Jak twierdzi, jest też gotowy na amputację nogi. Loffredo zwierzył się ostatnio w wywiadzie na YouTube, że przez swój wygląd ma problem z jedzeniem na mieście. Albo nie wpuszczają go do restauracji, albo zabraniają jeść na zewnątrz.

Zdjęcie Pragnie przemieć się w kosmitę. Ma problem, by zjeść w retauracji / Instagram.com/the_black_alien_project /