Chwile grozy na pokładzie samolotu. Próbował zadźgać stewarda łyżką

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Lot z Los Angeles do Bostonu to podróż wzdłuż całej szerokości USA. W czasie poniedziałkowego rejsu na pokładzie maszyny linii United Airlines doszło do niezwykle niebezpiecznego incydentu. Jeden z pasażerów najpierw próbował rozbroić drzwi w czasie lotu, a następnie zadźgać członka załogi łyżką złamaną na pół. Teraz 33-latek poniesie surowe konsekwencje swojego czynu.

Zdjęcie Niebezpieczny incydent w czasie lotu / Lisa Olsen/123RF / Twitter