Chiński agent przyznał się. Prowadził tajny posterunek w Nowym Jorku

Obrońcy praw człowieka oskarżają władze w Pekinie o wykorzystywanie tajnych komisariatów do grożenia chińskim obywatelom za granicą i monitorowania ich aktywności. W mediach pojawiły się doniesienia o co najmniej 100 nielegalnych chińskich posterunkach policji w 53 krajach .

USA. Tajny posterunek chińskiej policji w Nowym Jorku. 60-latek przyznał się do winy

W środę 60-letni Chen przyznał się do udziału w spisku, który miał polegać na działaniu w charakterze chińskiego agenta, za co grozi mu do pięciu lat więzienia. Robert Wells, zastępca dyrektora wykonawczego Oddziału Bezpieczeństwa Narodowego FBI podkreślił, że przyznanie się Chena do winy "wyraźnie przypomina o podstępnych wysiłkach podejmowanych przez chiński rząd, celem grożenia, nękania i zastraszania tych, którzy wypowiadają się przeciwko chińskiej Partii Komunistycznej".