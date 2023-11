Do incydentu doszło we wtorek podczas rutynowego rejsu fregaty HMAS Toowoomba , ale ministerstwo poinformowało o nim dopiero teraz. Australijska jednostka przebywała na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii, gdzie prowadziła działania związane z egzekwowaniem międzynarodowych sankcji.

Australia. Nurkowie zaatakowani sonarem

Pomimo nadawanych komunikatów, do Australijczyków zbliżył się niszczyciel należący do Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Australijczycy ponownie poprosili drugi okręt, by nie zbliżał się w okolicę pracy nurków.