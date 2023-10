Cały świat usłyszał o wyczynie 104-latki. Smutne wieści z USA

USA. Dorothy Hoffner nie żyje

Przyjaciel Dorothy Hoffner w rozmowie z mediami zdradził, że poznali się przed kilkoma laty, gdy pracował w ośrodku. Hoffner poprosiła nawet, by zwracał się do niej "babciu". Conant, wspominając zmarłą, przekazał, że "miała niesamowitą energię i była niezwykle bystra" .

- Była niestrudzona. Nie była kimś, kto drzemał po południu i nic nie robił. Zawsze była wszędzie obecna. Zawsze parła do przodu - mówił, cytowany przez The Guardian.

104-latka z Ameryki skoczyła ze spadochronem

Informacja o śmierci Amerykanki pojawiła się zanim jej nazwisko zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Joe Conant zdradził, że zajmuje się dokumentacją, by doprowadzić do tego, by rekord Hoffner został uznany.