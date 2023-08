Burze sieją spustoszenie na Majorce. Wycieczkowiec zderzył się z tankowcem

Majorka. Wycieczkowiec odpłynął jak "papierowa łódka"

Nieokiełznany żywioł pojawił się na wyspie w niedzielę i - jak podają hiszpańskie media - w ciągu godziny rozpętał się chaos. Między 10 a 11 burza z huraganowym wiatrem o prędkości do 122 kilometrów ogarnęła wyspę. Do wczesnych godzin popołudniowych numer 112 rozdzwonił się prawie 300 razy.

Do jednej z trudniejszych sytuacji doszło w porcie w Palmie. Właśnie tam statek wycieczkowy Britannia zerwał się z cum i uderzył w tankowiec. Jeden z pasażerów w rozmowie z BBC powiedział, że na pokładzie doszło wówczas do "istnego szaleństwa". Najpierw wiatr zaczął zrywać leżaki.

- Nagła wichura zerwała liny przez co odpłynęliśmy daleko od nabrzeża i zderzyliśmy ze statkiem towarowym - dodał.

Co więcej, gdy wycieczkowiec zerwał się z lin "popłynął jak papierowa łódka", a załoga "nie mogła nic na to poradzić". Niektóre rodziny założyły swoim dzieciom kamizelki ratunkowe. Sześcioro turystów zostało przewiezionych do szpitala po skaleczeniu odłamkami szyb wycieczkowca.