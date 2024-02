Mimo że decyzja o przekazaniu przez Bułgarię 100 transporterów opancerzonych zapadła trzy miesiące temu, to wciąż nie trafiły one na front w Ukrainie. I to nie ze względu na konflikt interesów czy niedoprecyzowanie umowy. Opóźnienie wynika prawdopodobnie z problemów logistycznych. Ministerstwo Obrony stara się, aby to NATO pokryło koszty transportu.