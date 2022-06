62-letni Kevin Spacey miał dopuścić się czterech napaści seksualnych na trzech mężczyzn - przekazała londyńska policja metropolitalna, cytowana przez Agencję Reutera. W związku z tym brytyjska Koronna Służba Prokuratorska sformułowała pięć zarzutów.



Aktor ma stawić się w sądzie w londyńskim Westminster w czwartek 16 czerwca o godz. 10.

Kevin Spacey oskarżony. Poszkodowani trzej mężczyźni

Jak przekazała policja, do domniemanych napaści miało dojść między marcem 2005 a kwietniem 2013. Cztery z nich miały miejsce w Londynie, jedna w Gloucestershire. Poszkodowani to trzej mężczyźni: jeden 40-latek i dwaj 30-latkowie.

Oskarżony, który przebywa obecnie w USA, utrzymuje, że jest niewinny i że jest gotów bronić się przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. Jak poinformował, pojawi się na rozprawie osobiście.

Fala oskarżeń wobec gwiazdy Hollywood

Kevin Spacey to popularny aktor, laureat Oskara, jedna z większych gwiazd Hollywood. Z życia publicznego zniknął po tym, jak pięć lat temu został oskarżony o napaści seksualne i niewłaściwe zachowanie na tle seksualnym. Jako pierwszy sprawę nagłośnił aktor Anthony Rapp, który na fali ruchu #MeeToo wyznał, że Spacey miał go wykorzystać seksualnie 30 lat wcześniej, gdy Rapp miał 14 lat. Po tym pojawiły się kolejne oskarżenia od innych osób, w tym m.in. od członków ekipy filmowej serialu "House of Cards", gdzie Spacey grał główną rolę.



Zgłoszenia docierały także do władz londyńskiego The Old Vic, teatru, którego dyrektorem artystycznym w latach 2005-2013 był Kevin Spacey. Dyrekcja otrzymała zawiadomienia od 20 poszkodowanych.



Przed aktorem także proces cywilny w sądzie federalnym w Nowym Jorku, wytoczony przez Rappa. Jak podaje CNN, pierwsza rozprawa 4 października. Czytaj więcej w serwisie INTERIA FILM .