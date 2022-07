Billboardy po białoruskiej stronie granicy. Jest na nich Emil Czeczko

Zdjęcia billboardu przy granicy polsko-białoruskiej zamieścił w piątek w sieci dziennikarz Tadeusz Giczan.

"Podobno takie coś zawisło na jednym z polsko-białoruskich przejść granicznych. Cholera wie czy to jeszcze postmodernizm czy już nawoływanie do samobójstwa" - napisał.

Sprawę potwierdziła Interii rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska. - Mamy informację, że takie billboardy pojawiły się po stronie białoruskiej, nieopodal przejścia granicznego Brześć-Terespol. Nie wiemy, czy nadal tam stoją - przekazała.

Jak dodała, to kolejne potwierdzenie trwającej wojny informacyjnej. - Emil Czeczko był wykorzystywany do szerzenia propagandy białoruskiej. Jak wiadomo, propaganda ta sięga głębiej, do Rosji - dodała.

- My ciągle apelujemy, żeby dokładnie weryfikować wszelkie informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej i sprawdzać źródła - mówiła, komentując hasło widoczne na jednym z postawionych billboardów.

Emil Czeczko - dezerter. W Polsce miał problemy z prawem

Emil Czeczko to polski wojskowy, który w grudniu ubiegłego roku zdezerterował na Białoruś. Według informacji strony białoruskiej został zatrzymany pod Tuszemlą na Grodzieńszczyźnie, a następnie poprosił o azyl polityczny na Białorusi.

Mężczyzna pełnił służbę w 11. Mazurskim Pułku Artylerii, wchodzącym w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Na Białorusi Czeczko występował publicznie, w tym w białoruskich mediach państwowych, oskarżając polskie władze o zbrodnie na nielegalnych migrantach. Twierdził m.in., że podczas służby na granicy "był zmuszany do zabijania ludzi".

W Polsce Czeczko został oskarżony o dezercję. Według MON wcześniej miał problemy z prawem - miał stosować przemoc wobec własnej matki.

Niejasne okoliczności śmierci

Jego powieszone ciało znaleziono 17 marca w jego mieszkaniu w Mińsku. Okoliczności śmierci bada Komitet Śledczy Białorusi. Zaznaczono, że brane są pod uwagę wszystkie możliwe wersje, w tym udział osób trzecich.

Na początku maja Czeczko został pochowany na cmentarzu w Dołhinowie. Spoczywają tam polscy żołnierze, polegli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919 r.