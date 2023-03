Rząd w Berlinie osiągnął porozumienie z Komisją Europejską w sporze o przyszłość samochodów z silnikami spalinowymi.

Droga wolna pod pewnymi warunkami

O porozumieniu poinformowali niemiecki minister transportu Volker Wissing i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Utorowali oni drogę do tego, by pojazdy z silnikami spalinowymi, które korzystają tylko z paliw neutralnych dla klimatu, mogły być dopuszczone do ruchu także po 2035 roku.

Według Wissinga wiążąco ustalono konkretny harmonogram. - Chcemy, aby ten proces został zakończony do jesieni 2024 roku.

Timmermans napisał na Twitterze: "Osiągnęliśmy porozumienie z Niemcami w sprawie przyszłego wykorzystania e-paliw w samochodach". Dodał, że teraz zostaną podjęte prace, aby zapewnić jak najszybsze przyjęcie rozporządzenia w sprawie norm CO2 dla samochodów.