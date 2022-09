Sprawa Adie Timmermans i szympansa Chita trafiła na nagłówki międzynarodowych gazet w 2021 roku.

Antwerpia. ZOO zakazało kobiecie wstępu

Wówczas to ZOO w Antwerpii (Belgia) zakazało kobiecie odwiedzania ulubionej małpy. 53-letnia Adie Timmermans mogła dalej korzystać z uroków ZOO, jednak kontakt z szympansem Chita miał zostać ograniczony do minimum. Dlaczego?

Według ZOO grupy małp charakteryzują się ścisłą hierarchią. Członek stada, który ma zbyt wiele kontaktów z ludźmi, naraża się na agresję ze strony pozostałych osobników, co zaburza dynamikę funkcjonowania całego stada.

Tłumaczenia zdały się jednak na nic. 53-latka została stałym bywalcem ZOO w Antwerpii. Kobieta pojawiała się tam co tydzień, by chociaż przejść obok klatki z szympansem Chita. - To zwierzę mnie kocha, a ja kocham je. To wszystko, co mam w życiu. Dlaczego mi to odbierają? - pytała Timmermans w rozmowie z telewizją VRT.

Adie Timmermans a szympans Chita. "Niezdrowa relacja"

Relacja między kobieta a szympansem stała się na tyle "niezdrowa", że ZOO zostało postawione pod ścianą. Komunikat był prosty: Albo Adie Timmermans zacznie stosować się do ograniczeń, albo podjęte zostaną radykalne kroki.

Nie poskutkowało. - Wielokrotnie prosiliśmy kobietę, aby trzymała się z daleka - mówiła dyrekcja ZOO. - Napisaliśmy do kobiety, że jej bilet okresowy nie zostanie odnowiony i nie zostanie wpuszczona na teren ZOO w Antwerpii - dodano.

Jak podkreślono, decyzja została podjęta w "interesie ogólnego dobrostanu szympansów, a relacja Adie Timmermans z Chitą powodował tarcia w stadzie".