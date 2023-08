Dziewięciu rannych w wypadku. Samochód przetoczył się przez namiot

Według informacji walijskiej policji rannych zostało w sumie dziewięć osób, a sześć trafiło do szpitala. Jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Cardiff. Cztery przewieziono do szpitala Glangwili w Carmarthen, a jedną do szpitala Morriston w Swansea. Obrażenia dwojga poszkodowanych określa się jako ciężkie.