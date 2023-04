Po spotkaniu grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy w bazie Ramstein w Niemczech odbyła się konferencja, na której głos zabrał m.in. sekretarz obrony USA Lloyd Austin

- Przyspieszyliśmy harmonogramy dostaw naszych M1 Abrams, by dostarczyć Ukrainie zdolności pancernych w nadchodzących miesiącach. I te M1, których Ukraińcy będą używać do szkoleń, przybędą tu do Niemiec w ciągu najbliższych kilku miesięcy - ogłosił Lloyd Austin.

Jak dodał, w ciągu ostatnich kilku miesięcy państwa grupy kontaktowej wysłały Ukrainie ponad 230 czołgów i ponad 1,5 tys. pojazdów opancerzonych, m.in. na potrzeby tworzonych dziewięciu ukraińskich brygad pancernych.

Występujący obok Austina przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley uzupełnił, że czołgi, które w maju trafią do Niemiec, będą wozami szkoleniowymi, a dopiero później wysłane zostaną maszyny przeznaczone do walki na Ukrainie.

Generał Milley o sytuacji w Bachmucie

Szef Sztabów podsumował liczbę wyszkolonych już żołnierzy. Według Milleya szkolonych jest obecnie 2,5 tysiąca ukraińskich żołnierzy, a 8,8 tysiąca zakończyło już nauki. Niedawno 65 ukraińskich żołnierzy ukończyło ćwiczenia z obsługi systemów Patriot. Milley wyraził pewność sukcesu przeszkolonych wojskowych.

- Te brygady są wyszkolone, wyposażone i przygotowane do operacji bojowych. Więc kiedykolwiek i gdziekolwiek Ukraina zdecyduje się ich użyć, będziemy kontynuować to wsparcie. I jestem bardzo pewny co do ich zdolności do odniesienia sukcesu - podkreślił generał.

Generał wyraził też opinię co do walk toczących się na terenie Bachmutu.

- W przeciwieństwie do wojsk ukraińskich, które są silnie zmotywowane do walki za swój kraj, wolność, demokrację i sposób życia, Rosjanom brakuje przywództwa i woli walki. Ich morale jest słabe, a dyscyplina ulega rozprzężeniu. Rosja ucieka się do zacieśniania przepisów dotyczącego poboru, podczas gdy masowo wrzuca swoich obywateli w chaos wojny - powiedział gen. Mark Milley.