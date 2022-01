Antyrządowe protesty w Kazachstanie. Prokuratura mówi o 225 ofiarach

Co najmniej 225 osób zginęło podczas antyrządowych protestów i zamieszek, do których doszło na początku stycznia w Kazachstanie - poinformowała w sobotę prokuratura generalna tego kraju. 19 zabitych to funkcjonariusze struktur siłowych.

Zdjęcie Służby rozprawiają się z protestującymi / AFP