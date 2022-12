Aktywista przykleił się do asfaltu. Służby musiały użyć wiertarki udarowej

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

W niemieckiej Moguncji odbył się protest grupy ekologicznej "Letzte Generation" (Ostatnia Generacja - przyp. red.), polegający na blokowaniu dróg. Aby zapobiec przerwaniu akcji, aktywiści przykleili się do asfaltu. Jeden z nich użył jednak najprawdopodobniej zbyt mocnego kleju i nie mógł oderwać się od podłoża. Wskutek nieroztropnego działania na miejsce musiały przybyć służby, które użyły przecinaka i wiertarki udarowej, by oddzielić go od asfaltu - informuje portal "20minuten".

Zdjęcie Na pomoc aktywiście musiałby przybyć służby i użyć specjalistycznego sprzętu / Twitter: @Eddie_1412 / CHRISTOF STACHE / AFP