"Pilot myśliwca J-16 z Chińskiej Republiki Ludowej wykonał niepotrzebnie agresywny manewr podczas przechwytywania samolotu RC-135 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych" - podało w oświadczeniu dowództwo. Jak dodano w komunikacie, na który powołuje się portal, amerykański samolot "prowadził bezpieczne i rutynowe operacje nad Morzem Południowochińskim w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, zgodnie z prawem międzynarodowym".

Chiny kontra USA. Niebezpieczne manewry w powietrzu

Stany Zjednoczone nie zamierzają jednak zaprzestać "bezpiecznych i odpowiedzialnych" przelotów w tych miejscach, gdzie zezwala na to prawo międzynarodowe. "Połączone Siły Indyjsko-Pacyficzne USA nadal będą latać w międzynarodowej przestrzeni powietrznej z należytym uwzględnieniem bezpieczeństwa wszystkich statków i samolotów pod prawo międzynarodowe" - dodano.

To nie pierwszy incydent z udziałem chińskiego samolotu i naruszeniem przez niego bezpiecznej odległości. W grudniu ubiegłego roku chiński myśliwiec marynarki wojennej J-11 przeleciał w odległości trzech metrów od amerykańskiej maszyny, co zmusiło pilota do wykonania uników. Z kolei w lutym amerykański samolot, który przelatywał nieopodal chińskiego wybrzeża, dostał rozkaz odlotu, a chiński myśliwiec go eskortował.

Amerykańskie samoloty zwiadowcze odbywają rutynowe loty w tamtym rejonie, ze względu na przeprowadzane obserwacje. Takie działania jednak złoszczą stronę chińską i wywierają na nią presję.