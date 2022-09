5 tys. "lotów duchów" w 2,5 roku. Na liście również połączenia z Polską

Guardian ujawnia, że od 2019 roku do połowy 2022 w Wielkiej Brytanii wykonano 5 tys. całkowicie pustych lotów, tzw. "lotów duchów". Kolejnych 35 tys. to loty niemal całkowicie puste, co łącznie daje 40 tys. nieuzasadnionych połączeń. Na liście znalazły się również połączenia do Polski.

