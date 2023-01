45-latka wyszła na spacer z psem i nie wróciła. Na ławce leżały jej rzeczy

Poszukiwania 45-latki z Inskip w hrabstwie Lancashire trwają od piątku. Tego dnia Nicola Bulley odwiozła swoje córki (dziewięcioletnią i sześcioletnią) do pobliskiej szkoły podstawowej, a później wyszła z psem na spacer w okolicę, którą przemierzała niemal każdego dnia.

Jak mówi cytowany przez BBC mąż kobiety, jedno z nich zawsze obierało tę drogę, by wyprowadzić psa. Mowa o ścieżce nad miejscową rzeką Wyre. To właśnie na tej trasie ostatni raz widziano 45-latkę ok. godz. 9:15 w ubiegły piątek.