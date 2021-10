- Był to pociąg relacji Szczecin-Kołobrzeg, na miejsce wysłaliśmy już ekipę techniczną, która ma usunąć drzewo z torów. Pasażerowie wysiądą w Gryficach, a w dalszą podróż zabierze ich kolejny pociąg tego samego przewoźnika, który zostanie wysłany z Goleniowa - podał rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Gryficach mł. kpt. inż. Łukasz Góralski, uszkodzone zostały boczne szyby oraz przednia część pociągu, którym podróżowało 76 osób.

Jak dodał "trzy z nich zostały poszkodowane, jedna odmówiła pomocy".

Reklama

Do godziny 13:30 zachodniopomorscy strażacy interweniowali w województwie 450 razy. Najczęściej były to wyjazdy do powalonych drzew. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: myśliborskim, gryfińskim i goleniowskim.

W miejscowości Stołeczna, wiatr zerwał dach z budynku sali gimnastycznej. Nie ma poszkodowanych. Na miejscu pracuje sześć zastępów strażaków.



IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa zachodniopomorskiego. Wiatr może osiągać prędkość w porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim do 110 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do piątkowego poranka.