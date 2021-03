Myśliwy wyciągnęli z jeziora we wsi Ścienne (woj. zachodniopomorskie) siedem martwych jeleni. Pod stadem zwierząt w lutym załamał się lód. Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Zdjęcie Stado jeleni wpadło do jeziora /OSP Ińsko /

- Wiedzieliśmy o tym, że przy roztopach może się zdarzyć wypłynięcie jeleni - powiedział łowczy z koła łowieckiego "Głowacz" Arkadiusz Borkowski. - Procesy fermentacyjne tych zwierząt, które zachodziły głęboko na dnie, czy w lodzie, spowodowały, że temperatura ciała urosła i tusza poszła do góry. Dziś ukazało nam się w ten sposób siedem sztuk jeleni - dodał.

Jak relacjonował Borkowski, jelenie zostały wyciągnięte w całości i przewiezione do utylizacji. W akcji brali udział myśliwi, którym pomagali znajomi z WOPR, dysponujący specjalistycznym sprzętem, który może się poruszać po lodzie o małej grubości - powiedział Borkowski.

Martwe jelenie należało wyciągnąć, żeby później nie doszło do żadnych skażeń - podkreślał Borkowski.

- Myśliwi z koła "Głowacz" z własnej inicjatywy, nieprzymuszonej, tak jak większość członków naszego zrzeszenia PZŁ, działają z korzyścią dla całego społeczeństwa - powiedział łowczy krajowy, przewodniczący zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego Paweł Lisiak. - Myślę, że to jest powód do dumy. My zawsze, jeśli chodzi o gospodarkę populacjami, czy pomoc społeczeństwu, jesteśmy na straży - dodał Lisiak.

Stargardzka prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie jeleni, pod którymi załamał się lód na jeziorze Ińsko. Według prokuratury znamiona przestępstwa związane były ze spłoszeniem jeleni. Grozi za to do trzech lat więzienia.

3 lutego bieżącego roku po południu pod stadem jeleni załamał się lód na jeziorze we wsi Ścienne. Tego dnia uratowano 15 zwierząt, w akcji uczestniczyli strażacy z PSP i OSP, myśliwi, a także okoliczni mieszkańcy. 19 jeleni zginęło.

