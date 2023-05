Makabryczne odkrycie na torze motocrossowym. Policja bada okoliczności śmierci

W niedzielę wieczorem na torze motocrossowym w Resku (woj. zachodniopomorskie) policjanci znaleźli zwęglone zwłoki mężczyzny. Lokalne media informowały, że przed śmiercią miał on wykonać alarmujący telefon do swojej partnerki i powiedzieć, że nieznani sprawcy wiozą go na tor. Prokuratura nie potwierdza jednak tych doniesień i przyjmuje wersję o braku udziału osób trzecich.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Polsat News