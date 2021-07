Wielkopolskie: Zgwałcili 21-latkę. Stanęli przed sądem

We wtorek w Poznaniu rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o zgwałcenie 21-latki. Mężczyźni podali kobiecie napój z pigułką gwałtu. Do zdarzenia doszło w 2020 roku we Wrześni.

Zdjęcie Oskarżony Filip J. w drodze na salę rozpraw Sądu Okręgowego w Poznaniu / pap/Jakub Kaczmarczyk / PAP