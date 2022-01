Zdarzenie miało miejsce we wtorek rano na ul. Zgoda na poznańskim Górczynie.

Jak przekazała mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji, "po godz. 7 wpłynęło do zawiadomienie, że doszło do takiego wypadku drogowego; do potrącenia pieszej przez kierującą autobusem linii nr 193".

Dodała, że ze wstępnych ustaleń policjantów, który nadal są na miejscu zdarzenia wynika, że "do potrącenia doszło na pasach".

- Kierująca autobusem została przebadana na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, że była trzeźwa. Niestety potrąconej kobiety nie udało się uratować, miała 43 lata. Pomoc została jej udzielona natychmiast. Była prowadzona reanimacja, która niestety się nie powiodła - zaznaczyła Mróz.

Miejsce zdarzenia nadal zabezpieczają służby. - Oczekujemy na przyjazd prokuratura i dalsze dyspozycje - powiedziała Mróz.