Ogień strawił ponad 20 ha lasów. To mniej więcej powierzchnia, jaką zajęłoby 13 katowickich Spodków.

Spłonęły młode drzewka. Zasadzono je po "huraganie 100-lecia"

Sobotni pożar był największym od lat w poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych. To także kolejna tragedia w tym samym miejscu - spłonęły głównie drzewka zasadzone kilka lat temu.

Miały one odtworzyć las zniszczony przez nawałnicę z 2017 roku. Wówczas tzw. huragan 100-lecia tylko w Nadleśnictwie Gniezno zniszczył trzy tys. ha lasu. W całej Polsce było to 79,7 tys. ha uszkodzonych lasów, w tym 39,2 tys. ha do całkowitego odnowienia.