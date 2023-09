Wielkopolska. Kangur Luluś w środku lasu

Zwierzę prawdopodobnie uciekło w sobotę z prywatnej hodowli, o czym poinformowała właścicielka kangura. Przekazała też, że kangur nazywa się Luluś oraz że można go złapać jedynie za ogon.

"Ma bardzo dużo siły, ale d a się to zrobić, sama go czasami łapałam " - napisała w mediach społecznościowych.

Apel leśników. Zasady bezpieczeństwa, gdy zobaczymy kangura

Wskazali, że do zwierzęcia nie należy podchodzić i go dotykać. Powinno się zachować bezpieczny dystans oraz unikać gwałtownych ruchów. Kangura nie należy karmić. "Unikajcie kontaktu wzrokowego z kangurem, który może interpretować to jako zagrożenie" - apelują leśnicy.