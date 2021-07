Warmińsko-mazurskie: Śmieci w lesie. Tym razem kilkadziesiąt opon

WIADOMOŚCI LOKALNE

Ktoś wyrzucił w lesie kilkadziesiąt opon samochodowych. – Jeśli chodzi o to, co znajdujemy w lesie, to już nic nas nie dziwi – komentują leśnicy z Nadleśnictwa Kudypy (woj. warmińsko-mazurskie).

Zdjęcie Opony wyrzucone w lesie w podolsztyńskim Nadleśnictwie Kudypy / Nadleśnictwo Kudypy / materiały prasowe