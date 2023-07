Jak przekazał sierż. Paulina Śliwińska z ostródzkiej policji, we wtorek ok. 15:00 policjantów zawiadomiono, że mostem na ulicy Drwęckiej idzie dziecko w wieku około 3 lat .

Ostróda: Dwuipółletni chłopiec chodził sam po mieście

Lokalny nos-portal podał, że dziecko przespacerowało boso kilkaset metrów . Chłopiec przeszedł po ostródzkim wiadukcie i doszedł do mostu na ul. Drwęckiej .

Funkcjonariusze pojechali do żłobka i rozmawiali z opiekunką, która tłumaczyła, że dziecko musiało wyjść niepostrzeżenie w momencie, gdy inny rodzic odbierał swoją pociechę. "Policja prowadzi czynności sprawdzające w tej sprawie" - podała ostródzka policja.

Policjanci sprawdzą, czy nie doszło do naruszenia art. 106 kodeksu wykroczeń: kto mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 (...) dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia podlega karze grzywny lub nagany.