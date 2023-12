Policjanci uwolnili 28-latka, który wszedł do kontenera na elektroodpady w Świętochłowicach. Mężczyzna przez kilka godzin znajdował się w potrzasku. Po sprawdzeniu danych mężczyzny w systemie okazało się, że był on poszukiwany listem gończym za kradzież z włamaniem. Teraz trafi on do aresztu.