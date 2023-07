W wypadku cessny zginął wojskowy i jego matka. Jest raport PKBWL

Katastrofa cessny. PKBWL publikuje raport

Do tragedii doszło kilka minut po godz. 18 przy dobrej pogodzie , 25 km od lotniska w Rudnikach koło Częstochowy. Według świadków samolot zahaczył prawym skrzydłem o ziemię i rozbił się . W raporcie Państwoej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dodano, że do kontaktu z ziemią doszło przy prędkości oszacowanej na ponad 200 km na godz .

PKBWL przekazała, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było " wejście samolotu w niekontrolowaną spiralę, zakończoną zderzeniem w ziemię". Komisja nie była w stanie stwierdzić dlaczego do tego doszło.

Katastrofa cessny na Śląsku. PKBWL o przyczynie

W raporcie zaznaczono, że samolot miał paliwo spełniające normy . Wyniki badań technicznych wskazują, że do chwili zderzenia z ziemią samolot był sprawny.

By wykonywać loty z pasażerami, pilot musi uzyskać tzw. minimalny nalot dowódczy 10 godz. od chwili uzyskania licencji. "Pilot od dnia uzyskania licencji LAPL(A) wylatał samodzielnie 5 godz. 2 min., a taki nalot nie uprawniał go do wykonywania lotów z pasażerami" - zaznaczono w raporcie.