Śląskie: Jan Kawulok odwołany z funkcji przewodniczącego sejmiku

Klub "Tak! Dla Polski" głosował w poniedziałek razem z dotychczasową opozycją, wspólnie oddając 25 głosów. Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość straciło dotychczasową większość w 45-osobowym sejmiku śląskim, dysponując 19 głosami.

Odwołanie dotychczasowego przewodniczącego sejmiku z PiS poprzedziło powołanie na nowego wiceprzewodniczącego sejmiku radnego Stanisława Gmitruka z PSL (drugą wiceprzewodniczącą pozostaje radna PiS Beata Kocik).

Przed wieczornymi głosowaniami w tej sprawie prezes stowarzyszenia "Tak! Dla Polski" w woj. śląskim prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński poinformował, że w sejmiku powstał klub radnych tego stowarzyszenia. W kolejnych punktach sesji w imieniu klubu występował marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski (wybrany z listy PiS, w poniedziałek wieczorem miał przypinkę "Tak! Dla Polski"). Wraz z nim głosowało troje innych dotychczasowych radnych PiS.

Reklama

Wcześniej podano, że marszałek Jakub Chełstowski przechodzi do opozycji, co potwierdził w rozmowie z dziennikarzami Polsat News. W ten sposób opozycja uzyska większość w sejmiku. Wraz z nim z Prawa i Sprawiedliwości odchodzą radni: Rafał Kandziora, Maria Materla oraz Alina Nowak. Do poniedziałku PiS miał w sejmiku jeden głos przewagi. Był to głos Wojciecha Kałuży.

Jakub Chełstowski o swojej decyzji

Na kolejnym wieczornym briefingu Chełstowski mówił, że ostatecznymi powodami jego przystąpienia do Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski!" był "brak odpowiedzi liderów politycznych na problemy w zarządzie województwa, brak wsparcia w pewnych zakresach". Marszałek sygnalizował, że mimo dobrej współpracy z premierem i częścią członków rządu, są "pewne sprawy fundamentalne", w których się z nimi różni.

Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku z dala od ław zajmowanych zwyczajowo przez PiS zasiedli wybrani z listy tej partii radni Rafał Kandziora, Maria Materla oraz Alina Nowak. Dotychczasowi wicemarszałkowie woj. śląskiego Wojciech Kałuża (radny) i Dariusz Starzycki, a także członkinie zarządu woj. śląskiego Beata Białowąs oraz Izabela Domogała, opuścili natomiast ławy zarządu, zasiadając obok radnych PiS (na miejscu marszałka pozostał Chełstowski).

Nowy przewodniczący sejmiku Marek Gzik z KO to naukowiec, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) Politechniki Śląskiej, przewodniczący rady dyscypliny inżynieria biomedyczna Politechniki Śląskiej, a także przewodniczący rady uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W Sejmiku Woj. Śląskiego zasiada drugą kadencję.