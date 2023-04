Skandal w centrum Katowic. Wykonywał swoją pracę, został kopnięty w głowę

Do zdarzenia doszło na ul. Warszawskiej w Katowicach. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o pobitym mężczyźnie, który wykonywał prace przy studzience kanalizacyjnej.

Z policyjnych ustaleń wynika, że kiedy 52-latek otwierał właz do studzienki, podbiegł do niego młody mężczyzna i kopnął go w głowę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Policjanci wezwali karetkę pogotowia do rannego mężczyzny i ruszyli na poszukiwania sprawcy. Pokrzywdzony w wyniku zdarzenia doznał stłuczenia głowy.

Katowice: Atak na pracownika przy studzience kanalizacyjnej

Krótko po zdarzeniu 25-letni mieszkaniec Katowic został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Badania trzeźwości wskazało, że miał 2,22 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu przeprowadzono z zatrzymanym czynności procesowe. Policja nie informuje, jakie mogły być motywy sprawcy.

Jak się okazało, 25-latek ma bogatą przeszłość kryminalną. Wcześniej był zatrzymywany m.in. za kradzieże, włamania, pobicie, posiadanie narkotyków, jazdę w stanie nietrzeźwości, paserstwo i oszustwo.



Podejrzanemu przedstawiono zarzut uszkodzenia ciała, za które grozi do pięciu lat więzienia. Kara może zostać zwiększona z uwagi na przestępstwo o charakterze chuligańskim.