Powiatowy inspektor sanitarny w Lublińcu podał, że w związku z tym woda z sieci wodociągowej Lubliniec nie nadaje się do spożycia przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów. Może być natomiast używana do spłukiwania toalet i celów gospodarczych, np. do mycia podłóg.

Sanepid przestrzega przed skażoną wodą w Lublińcu

Do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody wodociągowej należy używać do spożycia wyłącznie wodę z bezpiecznego, alternatywnego źródła, którą zobowiązany jest zapewnić dostawca wody odpowiedzialny za jej jakość, czyli Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ciepłownictwa w Lublińcu.

Pierwsze próbki wody do badań pobrano 21 października, kolejne 24 października, o ich wynikach sanepid ma poinformować po zakończeniu badań. Jak zapewniają służby sanitarne, jakość wody w sieci wodociągowej Lubliniec pozostaje pod wzmożonym nadzorem sanitarnym i będzie na bieżąco monitorowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu do czasu uzyskania prawidłowych wyników.

