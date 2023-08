Zabójstwo w Radzionkowie. Telefon od sprawcy

Zarzut zabójstwa. Sprawca przyznał się do winy

Mężczyzna został przesłuchany przez prokuraturę i usłyszał on zarzut zabójstwa. - Przyznał się on do wszystkiego - mówi w rozmowie z Interią Anna Szymocha-Żak, prokurator rejonowa w Tarnowskich Górach. - Jeśli chodzi o motywy, ten mężczyzna podczas przesłuchania przyznał, że coś kazało mu odebrać życie tej kobiecie - dodaje prokurator.

SMS do rodziców

"Super Express" dotarł do mamy zamordowanej nastolatki. Z jej relacji wynika, że Wiktoria w piątek pojechała do Katowic na dyskotekę. Do domu już nie wróciła. Jak ustalił portal, nad ranem w sobotę zatrzymany później przez policję mężczyzna, wysłał SMS-a do rodziców Wiktorii: "Dzień dobry. Nazywam się Mateusz. Wiktoria jest u mnie. Niedługo wróci do domu" - miał napisać mężczyzna.