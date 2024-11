Najpierw oszukali ją na setki tysięcy, chwilę później zmarła. Jest śledztwo

W ubiegłym tygodniu do 99-latki zadzwonił mężczyzna, który podając się za "policjanta" powiedział, że jej siostrzenica spowodowała wypadek komunikacyjny. Przekazał jej, że jeżeli kobieta nie wpłaci "kaucji", wnuczka zostanie aresztowana. Mężczyzna oświadczył, że sam nie może odebrać pieniędzy, więc po gotówkę miała zgłosić się jego znajoma.

Częstochowa. Oszukali seniorkę, zmarła niedługo potem

- Informacja o śmierci seniorki przedostała się do mediów, potwierdził to również prokurator. Teraz wszelkie okoliczności bada prokuratura - przekazała policjantka.

Podkarpacie. Oszustwo na "pracownika banku"

- Zadzwonił do niej mężczyzna podający się za pracownika banku. Kobieta wierzyła mu, że jej konto zaatakował wirus i autoryzowała w sumie ok. 30 transakcji – poinformowała we wtorek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu asp. szt. Anna Długosz.