"W godzinach wieczornych zmarł dziś kolejny z górników przebywających na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centrum Leczenia Oparzeń. Stan pacjenta był skrajnie ciężki - miał oparzenia ponad 65 proc. powierzchni ciała, w tym ponad 25 proc. III stopnia, a także głębokie oparzenia dróg oddechowych i stłuczenie płuc" - przekazało CLO w komunikacie.

Siedem osób uważanych jest za zaginione

Katastrofa w kopalni Pniówek w Pawłowicach pochłonęła dziewięć ofiar śmiertelnych, siedmiu osób dotąd nie odnaleziono. Cztery osoby zginęły w kopalni, pięć kolejnych, mimo wysiłków lekarzy, zmarło w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Wszyscy zmarli w CLO poszkodowani z Pniówka mieli bardzo rozległe i głębokie oparzenia zewnętrzne, obejmujące nawet 90 proc. powierzchni ciała, oraz oparzenia dróg oddechowych.

Reklama

Nie wiadomo, kiedy uda się dotrzeć do siedmiu zaginionych w tym zakładzie pracowników. Ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki w rejonie poszukiwań zdecydowano o czasowym odstąpieniu od poszukiwań i otamowaniu rejonu, aby ustabilizować tam warunki.

Dwie tragedie w odstępie kilku dni

Przypomnijmy, że 20 kwietnia w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek doszło do wybuchu metanu, po którym w kolejnych dniach doszło do jeszcze kilku wybuchów wtórnych. Z kolei trzy dni później w kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu, w wyniku którego zginęło 10 osób.