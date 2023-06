Świadkowie na ślubie. Kogo wybrać do tej roli?

Świadkowie to osoby, które towarzyszą młodym na każdym etapie planowania ślubu i wesela. Przyjmuje się, że organizują oni także wieczór panieński i wieczór kawalerski. W Kościele bądź w Urzędzie Stanu Cywilnego siedzą tuż za parą młodą, a Ich rola formalna sprowadza się właściwie do tego, by w trakcie ceremonii złożyć podpis na akcie ślubu. Jednakże przyjmuje się, że świadek i świadkowa powinni zadbać o dobre samopoczucie młodych w ich wielkim dniu. Właśnie dlatego wybór ten trzeba dobrze przemyśleć.

Świadkowie na ślubie. Kto może nimi zostać?

Właściwie jedynym kryterium, które muszą spełnić świadkowie zarówno podczas ślubu cywilnego, konkordatowego, jak i kościelnego jest to, iż powinni oni ukończyć 18 lat. Poza tym właściwie nie ma żadnych wymogów co do osób, które mogą zostać świadkami.

Czy świadkami zawsze muszą być kobieta i mężczyzna?

W tradycji przyjęło się, że świadkowie to najczęściej kobieta i mężczyzna. Jednakże nie jest to regułą, a na pewno nie obowiązkiem. Okazuje się, że niezależnie od miejsca ceremonii, świadkami mogą być dwie kobiety, albo dwóch mężczyzn. Wszystko zależy wyłącznie od osobistych preferencji młodej pary.

Czy świadkiem może być rozwodnik albo mąż lub osoba zamężna? Jak najbardziej! Ani prawo cywilne, ani prawo kanoniczne nie zabraniania pełnienia tej roli przez osoby o takim statusie cywilnym. Zatem nie ma żadnych realnych i formalnych przeciwskazań, by rozwodnik, rozwódka czy mężatka, żonaty mężczyzna byli świadkami na ślubie cywilnym, kościelnym bądź konkordatowym.

Czy ateista może być świadkiem na ślubie?

Częste pytanie, które pada podczas przygotowań do ślubu kościelnego jest kwestia tego, czy świadkiem może zostać ateista. Odpowiedź jest prosta: tak, jak najbardziej. Świadkowie nie muszą być osobami wierzącymi, bowiem ich rola w trakcie ślubu kościelnego czy konkordatowego jest dokładnie taka sama, jak w przypadku ślubu cywilnego. Mają oni wyłącznie podpisać się pod niezbędnymi dokumentami. Wszystkie inne obowiązki świadków są wymogiem nieformalnym i zależą osobistych preferencji młodej pary, a także inwencji potencjalnych świadków.

Jednakże Kościół nie pozostaje obojętny wobec tego, kim powinien być świadek. Powinien on spełniać moralne i duchowe przesłanki do pełnienia tej roli, a także móc zaświadczyć o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego przez narzeczonych.

Kogo wybrać na świadka?

To pytanie spędza sen z powiek wielu młodym parom. Świadkowie bowiem to bardzo ważne postaci w dniu ich święta. Najczęściej są nimi osoby z rodziny narzeczonych - kobieta i mężczyzna (rodzeństwo, kuzyni, itp). Natomiast nie jest to żadna reguła, a wyłącznie tradycja. Świadkiem może zostać właściwie każdy.

Przy wyborze warto kierować się sercem, a nie tylko płcią, czy więzami rodzinnymi. Niech stopień zażyłości, relacji będzie głównym przyczynkiem do podjęcia decyzji kogo wybrać na świadka. Powinna to być osoba, na której możesz polegać, która Ci pomoże w przygotowaniach i która będzie służyła dobrą radą. Pomyśl o tym, z kim najlepiej Ci się współpracuje, a przede wszystkim kto jest Twoim najlepszym przyjacielem. Gdy odpowiesz sobie na te pytania, będziesz już wiedział/a kto powinien stać za Tobą w Twoim wyjątkowym dniu.