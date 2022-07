Zalew Zegrzyński: Nietrzeźwi plażowicze wywołali fałszywy alarm. Ich tłumaczenia zaskakują

Oprac.: Wiktor Kazanecki Wakacje 2022

Na mazowieckim Zalewie Zegrzyńskim we wtorkowe popołudnie zauważono dryfujący skuter wodny. Do akcji ruszyły służby, w tym WOPR i strażacy, bo istniała obawa, że w akwenie topią się ludzie. Okazało się, że chodzi jedynie o bezmyślność, bo użytkownicy skutera po prostu go porzucili i wrócili na plażę dalej pić alkohol.

Zdjęcie Zalew Zegrzyński to popularny cel letnich wyjazdów wśród mieszkańców Mazowsza / Andrzej Lange / PAP