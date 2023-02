Jak ustaliło BBC pierwsza część wideo, która pokazywała Dmitrija Jakuszczenkę w ukraińskiej niewoli, pochodziła z ukraińskiego kanału Espreso.TV. Dezerter opowiadał na materiale, że Ukraina ma szansę na odzyskanie Krymu w ciągu najbliższych lat.

Kolejny taki mord

"Grey Zone", który opublikował drastyczne nagranie szydzi z brutalnego mordu. Kanał przypomina o listopadowej egzekucji innego wagnerowca - Jewgienija Nużina, który również próbował zdezerterować. Jesienią na tym samym kanale Telegram pojawiło się nagranie, na którym najemnik miał zostać zabity młotem kowalskim.

Wagnerowcy o walkach w Ukrainie. "Kto się zawahał, chwilę potem nie żył"

O komentarz do nagrania z Jakuszczenką został poproszony szef Grupy Wagnera Jewgnieji Prigożyn. W odpowiedzi do prezenterki Ksienij Sobczak, Prigożyn stwierdził, że film z egzekucji to "dziecięca zabawa". Zasugerował również, że najemnik żyje.

Na innym nagraniu opublikowanym przez firmę Prigożyna widać żywego dezertera, któremu miano "wybaczyć grzechy". Nie wiadomo jednak kiedy wykonano nagranie.