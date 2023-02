Wagnerowcy o walkach w Ukrainie. "Kto się zawahał, chwilę potem nie żył"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Dwóch byłych bojowników grupy Wagnera opowiedziało CNN o swoich doświadczeniach na polu bitwy we wschodniej Ukrainie. Obaj są żonaci, mają dzieci i zostali zwerbowani do grupy z więzienia po tym, jak Jewgienij Prigożyn przyleciał helikopterem do więzień, w których byli przetrzymywani skazani, oferując im sześciomiesięczne kontrakty w zamian za ułaskawienie.

Zdjęcie Otwarcie siedziby grupy Wagnera w Petersburgu / OLGA MALTSEVA / AFP / East News