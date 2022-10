Ukraina: 300 rosyjskich żołnierzy "zlikwidowano" w obwodzie donieckim

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Siły Ukraińskie zlikwidowały ok. 300 rosyjskich żołnierzy, którzy szykowali się do ataku - powiadomił w sobotę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W porannej aktualizacji przekazano, że Rosjanie w obwodzie chersońskim wywożą sprzęt i lekarstwa, a lekarzom, którzy nie zgadzają się na ewakuację, nie pozwalają wchodzić do szpitali.

Zdjęcie Ukraińscy żołnierze w obwodzie chersońskim / BULENT KILIC / AFP