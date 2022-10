Tak wygląda most Krymski po eksplozji. Spowiła go chmura dymu

Wystarczyła chwila, by most Krymski znalazł się w objęciach ognia i dymu. Mieszkańców półwyspu obudził silny wybuch, a później ujrzeli fragmenty przeprawy, które wpadły do cieśniny Kerczeńskiej, odcinając ich od kontynentalnej Rosji. Tak po porannym pożarze wygląda most, który miał złączyć kontynentalną część Federacji z nielegalnie przejętym przez nią Krymem. Zdjęcia i nagrania opublikował m.in. ukraiński polityk Ołeksij Daniłow, dołączając nietypowe "życzenia" dla Władimira Putina.

Zdjęcie Pożar na moście Krymskim / STRINGER / Reuters / Agencja FORUM