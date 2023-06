Szczegóły negocjacji z Prigożynem. Kreml: Pojedzie na Białoruś

"Jeśli rzeczywiście Wagner ustępuje, to prawdopodobnie dlatego, że szef sztabu armii Gierasimow i minister obrony Szojgu zostają zastąpieni przez oficjeli lojalnych wobec Prigożyna i to uczyni go najsilniejszym człowiekiem w Rosji" - skomentował na Twitterze amerykański senator Marco Rubio.

Ekspert: Początek długotrwałego kryzysu

Politolog Władimir Fesenko w rozmowie z ukraińską agencją Unian zauważa, że w sprawie deeskalacji sytuacji wciąż trwają negocjacje.

- Musimy poczekać. Może wjechać do Moskwy, może nie, albo okopać się w Rostowie. Pytanie pozostaje otwarte - mówił ekspert.

Fesenko zauważył, że na tę chwilę "nie widzi zdecydowanych zmian, które byłyby korzystne dla Prigożyna lub reżimu Putina. Nie ma wątpliwości, że bunt wagnerowców to początek "długotrwałego kryzysu politycznego w Rosji".

- Wirus wojny, który Putin skierował przeciw Ukrainie, wrócił teraz do Rosji - podkreślił.