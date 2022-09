Rosja. "Częściowa" mobilizacja. Płoną wojskowe komendy uzupełnień

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Niedaleko Petersburga ktoś podpalili w nocy wojskową komendę uzupełnień. To nie pierwszy taki przypadek. Rosjanie masowo otrzymują wezwania do wojska. To efekt ogłoszonej w środę przez Putina "częściowej" mobilizacji.

Zdjęcie W Rosji wybuchają protesty po ogłoszeniu mobilizacji / Alexander Zemlianichenko/Associated Press / East News