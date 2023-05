Pięć potężnych eksplozji w Odessie. Pokazano nagrania

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Co najmniej pięć potężnych eksplozji miało miejsce w Odessie w trakcie środowego rosyjskiego ataku rakietowego na miasto i region - wynika z medialnych doniesień. Na publikowanych w sieci nagraniach nie widać, co mogło być celem nalotu. Rosyjskie grupy telegramowe twierdzą, że chodziło o baterię obrony powietrznej średniego zasięgu IRIS-T SLM, lecz jak dotąd nie na to dowodów.

Zdjęcie W Odessie miało miejsce co najmniej pięć potężnych eksplozji / @LoveWorld_Peopl / Twitter