Sytuacja w Mariupolu

Rosjanie zajmują miasto od maja 2022 roku. Ostatnie wpisy Andriuszczenki dotyczą taktyki Rosjan związanej z sianiem paniki opartej na absurdalnych doniesieniach.

Propaganda okupantów twierdzi między innymi, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dzwoni do dzieci w mieście, zachęcając je do okręcania gazu w domach i mieszkaniach, by narazić na niebezpieczeństwo rodziców.

Jednocześnie w Mariupolu panuje trudna sytuacja humanitarna. Brakuje żywności. Rosjanie chwalą się, że odbudowują miasto, ale wciąż wiele budynków jest zniszczonych i nie nadaje się do użytku.