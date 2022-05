Według gazety "La Stampa" po to, aby zapewnić maksymalną dyskrecję, operację Władimira Putina przeprowadzono w nocy.

Władmir Putin przeszedł operację. Rosja przygotowała sobowtóra

W celu ukrycia nieobecności Putina i stworzenia wrażenia, że nadal kontroluje on sytuację w kraju, rosyjskie służby specjalne stworzyły plan jego zastąpienia przez sobowtóra przez co najmniej 10 dni. Ma on pokazywać się publicznie.

Dziennikarzom udało się też ustalić, że służby rosyjskie przygotowały specjalne nagrania na wypadek dłuższej nieobecności Putina. Materiały wideo zostały nagrane na 10 dni, ich publikacja przekonać ma Rosjan, że Putin jest zdrowy.

Jak twierdzą cytowane źródła, rezultat operacji Putina będzie znany za ok. pięć dni.

"La Stampa": Putin odwiedzał specjalistów

"Istnieją dowody na to, że ok. tydzień temu Putin został w pośpiechu przetransportowany do kliniki" - napisano.

Jak podaje włoski dziennik, informacje o hospitalizacji, badaniach i konsultacjach u najlepszych rosyjskich lekarzy zostały przekazane przez informatorów w rosyjskich służbach.