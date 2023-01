Konstrukcje produkuje co najmniej sześć firm na Białorusi. - Powstają w obwodach homelskim, mohylewskim i witebskim. "Zęby smoka" zaczęto produkować na Białorusi w listopadzie-grudniu 2022 roku - pisze białoruski serwis.

Dziennikarze dotarli do zaleceń, które trafiły do jednej z firm. Przedsiębiorstwo dostało wytyczne, by produkować żelbetonowe elementy o wysokości 1,3 m i wadze 1200 kg. Tylko w obwodzie homelskim firmy otrzymały zlecenie na przygotowanie od 20 tys. do 30 tys. "zębów smoka".

- Elementy prawdopodobnie trafiają do m.in. do obwodu briańskiego w Federacji Rosyjskiej - zwraca uwagę motolko.help.

"Zęby smoka" dla Rosjan. Białorusini produkują je dla Rosjan

Konstrukcje mają być transportowane na ciężarówkach z białoruskimi i rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Jeden pojazd jest w stanie przewieźć na raz od 15 do 20 żelbetonowych elementów.

O budowaniu fortyfikacji z "zębów smoka" poinformowały wcześniej władze rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Obszar ten sąsiaduje z Ukrainą.