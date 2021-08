Matura poprawkowa 2021. Największe kłopoty z matematyką

Egzaminy z matury poprawkowej rozpoczęły się o godzinie 9:00. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że do poprawki z matury 2021 przystępuje w sumie 63 976 zdających.

Matura 2021. Poprawki głównie z matematyki i polskiego

Co tegoroczni maturzyści poprawiają najczęściej? Okazuje się, że matematykę. Do pisemnej matury z tego przedmiotu przystąpiło we wtorek ponad 50 tys. osób. Pozostałe przedmioty ponownie zdaje znacznie mniej tegorocznych absolwentów. Do poprawkowego egzaminu pisemnego z języka polskiego ma przystąpić ponad 7,5 tys. abiturientów. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 5,1 tys. - abiturienci zdawać będą z języka angielskiego.

Z pozostałych języków obcych egzaminy zdawać będzie: z języka niemieckiego - 458 osób, rosyjskiego - 58 osób, hiszpańskiego - 12 osób, francuskiego - 5 osób i włoskiego - 2 osoby.

Matura 2021 z matematyki. Arkusz CKE i rozwiązania

W majowej sesji maturalnej 2021 w Interii publikowaliśmy arkusze CKE z kolejnych przedmiotów wraz z propozycjami rozwiązań. Wszystkie arkusze i nieoficjalne odpowiedzi znajdziecie w naszym raporcie "Matura 2021. Arkusze" .

Jeśli chodzi maturę z matematyki, w maju w ramach zadań zamkniętych zdający musieli się wykazać umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. wykonywać działania na potęgach, logarytmach, wykonywać obliczenia procentowe. Część z zadaniami otwartymi zaczęła się od nierówności kwadratowej. Jedno z zagadnień dotyczyło natomiast rachunku prawdopodobieństwa.

Najwięcej punktów - aż pięć - można było otrzymać za zadanie z geometrii analitycznej. ARKUSZ CKE z matematyki na poziomie podstawowym wraz z odpowiedziami znajdziesz TUTAJ



Matura poprawkowa 2021. Kiedy wyniki?

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021 w terminie poprawkowym odbędzie się 10 września 2021 r.

Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 81 proc., a prawo do poprawki ma 13,2 proc. Spośród tegorocznych absolwentów techników maturę zdało 64 proc., a prawo do poprawki ma 24,9 proc.

Kto może poprawiać maturę? Osoby, które nie zdały jednego obowiązkowego egzaminu. Aby przystąpić dziś do matury poprawkowej konieczne było złożenie do 12 lipca pisemnego oświadczenia w tej sprawie w swojej macierzystej szkole.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.



