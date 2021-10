Wszystkich Świętych 2021. Cmentarze będą otwarte czy zamknięte?

Koronawirus w Polsce Koronawirus w Polsce. Dane ministerstwa, 15 października

Czy na Wszystkich Świętych cmentarze będą zamknięte?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Pytany o to, jakich obostrzeń na cmentarzach możemy spodziewać się 1 listopada, odparł, że na ten moment sytuacja jest jasna.



Wszystkich Świętych 2021. Cmentarze otwarte czy zamknięte?

- Cmentarze we Wszystkich Świętych będą otwarte - zapewnił Niedzielski w wp.pl.

Dopytywany, czy Polacy mogą zostać zaskoczeni nagłą decyzją o zamknięciu cmentarzy, zapewnił, że takie rozwiązanie nie jest przewidywane.

Przekazał, że rozmawiał na ten temat z premierem Mateuszem Morawieckim. - Ustaliliśmy, że żadnych takich środków nie będziemy podejmowali - zaznaczył.



W 2021 roku inna sytuacja epidemiczna na Wszystkich Świetych

Pytany o to samo kilka dni wcześniej, Niedzielski stwierdził, że na Wszystkich Świętych cmentarze pozostaną otwarte, ponieważ dzięki szczepieniom obecna sytuacja epidemiczna jest inna.



- Mamy o wiele więcej zabezpieczeń - stwierdził i dodał, że dzięki nim z dnia na dzień sytuacja nie powinna się bardzo pogorszyć.

- Jesteśmy w innym miejscu, niż byliśmy rok temu, kiedy jedynym naszym zabezpieczeniem była maseczka i zachowanie dystansu. Teraz mamy szczepienia i dużą część populacji, która przechorowała koronawirusa i ma odporność. Próg tolerancji na liczbę zakażeń i liczbę hospitalizacji jest stosunkowo większy. Dopóki nie widzimy zagrożenia do działania to musimy powoli przyzwyczajać się do tego, że będziemy żyli z covidem - mówił Niedzielski.

W 2020 roku w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem i sytuację epidemiczną rząd podjął decyzję o zamknięciu cmentarzy na Wszystkich Świętych.



